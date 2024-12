"We staan weer met voeten op de grond": Anderlecht eindigt 2024 in mineur na nieuwe dreun van Dender

Nul op zes en een thuisnederlaag op de pijnlijkste manier. Anderlecht heeft het kalenderjaar 2024 allerminst in schoonheid kunnen afsluiten. Tegen Dender ging het in de slotfase kinderlijk overkop: een 2-1-voorsprong werd in eigen huis uiteindelijk een 2-3-nederlaag. "En we hoopten nog zo om het jaar zo kort mogelijk bij onze concurrenten af te sluiten", klonk het teleurgesteld.

"We kwamen vooral te slap uit de kleedkamer in de tweede helft. Onze eerste goede actie na de rust kwam er ook pas na 15 minuten. En al dat onnodige balverlies is net wat je niet mag doen tegen Dender, dat uitstekend kan omschakelen. Dan vraag je om problemen, en die hebben we ook gekregen."

"Dit is een einde in mineur van 2024", was trainer David Hubert nadien eerlijk op de persconferentie.

Anderlecht is met een ferme kater achtergebleven deze kerstperiode. Na een roemloze nederlaag tegen leider Genk, implodeerde het amper vijf dagen later ook volledig tegen Dender. In eigen huis gaf het een 2-1-voorsprong in het slot nog uit handen.

Ook doelman Colin Coosemans kon na afloop niet anders dan concluderen dat de nederlaag pijnlijk hard aankwam voor Anderlecht.

"Dit is ook voor ons een grote verrassing", gaf het sluitstuk toe. "Thuis moet je als Anderlecht zijnde altijd winnen. We wisselden te veel tussen hoogtes en laagtes en konden deze wedstrijd niet constant genoeg presteren."

Nochtans leek paars-wit de situatie lang in eigen handen te hebben en te controleren. "We buigen die 0-1-achterstand goed om in de eerste helft, maar daarna komen we te slap uit de kleedkamer. Dat mag niet gebeuren."

Coosemans legde ook de vinger op de wonde. "We wisten dat Dender een counterploeg is, maar we speelden hen veel te veel in de kaart. We hadden nochtans controle, maar bleven na de rust te veel van hetzelfde doen. Dat hebben we uiteindelijk cash betaald."

"Of Dender ons verrast heeft? Neen, we waren heel goed voorbereid. We weten dat ze vaak scoren uit counters of stilstaande fases, en daar waren we ook voor gewaarschuwd. Om dan toch zulke goals te incasseren, doet extra pijn."