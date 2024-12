LeBron James wint kerstclash tussen NBA-legendes tegen Steph Curry

Geen kerst met de familie voor de sterren in de NBA, want 25 december is een van de meest bekeken dagen van het hele seizoen. Dit jaar programmeerden ze onder meer de match tussen de Golden State Warriors en de LA Lakers. Ook vedettes als Anthony Edwards, Victor Wembanyama, Jayson Tatum, Kevin Durant, Nikola Jokic en Luka Doncic kwamen op Kerstmis in actie.