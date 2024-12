17-jarige Belg hing 2 kilometer in wiel van Tadej Pogacar tijdens waanzinnige recordrit: "Dit gaat me bijblijven"

vr 27 december 2024 06:00

Een moment om nooit te vergeten. De 17-jarige beloftevolle Belgische wielrenner Quinten Muys zag op training in Spanje plots ene Tadej Pogacar voorbijzoeven. Het wielerfenomeen had zijn zitten gezet op de KOM van de Coll de Rates. Muys kon zich 2 kilometer lang in het wiel van de Sloveen nestelen: "Achteraf kreeg ik een schouderklopje van zijn ploegleiders", blikt hij terug.

Of Tadej Pogacar al stevig aan het trainen is richting komend seizoen? Het Strava-account van de wereldkampioen verraadt alvast van wel. Vorig weekend zette de Sloveen namelijk een verbluffende tijd neer op de Coll de Rates in het Spaanse Calpe.



Met een straf gemiddelde van ruim 31 kilometer per uur verpulverde Pogacar de vorige besttijd van de Deen Peter Øxenberg met maar liefst 12 seconden. Het leverde de veelwinnaar de KOM (King of the Mountain) op Strava op.

Op sociale media circuleerden ook beelden van Pogacar die door een indrukwekkende UAE-trein de berg opgeloodst wordt (zie hieronder).

Wie de recordrit van Pogacar ook van bijzonder dichtbij mocht aanschouwen, was de 17-jarige Belg Quinten Muys. De renner van jongerenploeg Crabbé-dstny reed op het bewuste moment eveneens de Coll de Rates op. Samen met fietsvrienden Jenthe Verstraete en Nicholas Birkholm. "In de eerste bocht zagen we iemand van UAE staan met een stopwatch", begint Muys zijn verhaal. "Toen wisten we dat er iets speciaals zou gebeuren. Op 2,5 kilometer van de top hoorden we plots een auto claxonneren, die ons aanmaande om aan de kant te gaan. Vervolgens kwam Pogacar ons voorbij gevlogen." Een uniek moment dat Muys en co niet zomaar lieten passeren. "We zijn achter hem gesprongen en ik kon zelfs even mijn telefoon bovenhalen om te filmen. Nadien ben ik nog 2 kilometer in het wiel van Pogacar kunnen blijven. Ik duwde zo'n 480 à 490 watt. In de laatste bocht moest ik lossen toen hij doortrok op het steile stuk. (glundert) Zijn ploegleiders hebben me achteraf wel een schouderklopje gegeven."

Ik duwde in Pogacars wiel zo'n 480 à 490 watt. In de laatste bocht moest ik lossen toen hij doortrok op het steile stuk Quinten Muys

Muys, die zelf in 20 minuten en 50 seconden naar boven reed, verbaasde overigens zichzelf door Pogacar zo lang te kunnen blijven volgen. "Ik hou wel van koersen bergop, maar ik was nog maar een week opnieuw aan het fietsen na ziekte. Zonder die break had ik hem wellicht kunnen volgen tot boven." "Ach, het was sowieso een onvergetelijke ervaring. Echt iets cool. We hoopten voor onze vakantie al om Pogacar te ontmoeten. Eerst waren we teleurgesteld toen we de hele ploeg tegenkwamen zónder hem. En dan zit je plots in zijn wiel. Zoiets blijft bij."