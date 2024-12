"Zal tevreden zijn als ik even in beeld rijd": Tim Merlier begint in Loenhout aan ultrakorte crosswinter

In Loenhout volgt vrijdagmiddag de blijde intrede van Wout van Aert, maar ook Tim Merlier is een opvallende naam op de affiche. Hij zal deze winter slechts 2 crossen rijden. "Het BK? Neen, ik ben met een andere mindset de winter ingegaan."

Oude liefde roest niet. In Loenhout zal ook Tim Merlier van de modder proeven. "Voor het veldrijden ben ik renner geworden", lacht de topsprinter van Soudal - Quick Step. "Het is dus leuk om terug te keren naar het veld."



"Soms twijfel ik of ik een jaartje moet overslaan, maar ik sta dit jaar aan de start in Loenhout en Gullegem (4 januari)."

Ook de Wereldbeker van zondag in Besançon was een optie. "Ja, maar voor de WB moet je geselecteerd zijn en dat is niet het geval."

Er was wat wrevel ontstaan omdat Merlier in Frankrijk de plek van een andere voltijdse crosser zou inpalmen. "Dat klopt en nu staat iedereen nog dicht in het klassement. Voor de bondscoach is het moeilijk om iemand thuis te laten voor mij. De vorige jaren was dat makkelijker."