Zo maakt Braziliaanse club Sao Paulo rentree verloren zoon bekend: "En de Oscar gaat naar..."

Meer hadden de fans niet nodig om Oscar weer te verwelkomen. Na een carrière in Engeland (bij Chelsea) en in China (bij Shanghai Port) gaat de aanvallende middenvelder opnieuw voor zijn jeugdclub voetballen.

Oscar beleefde zijn hoogdagen bij Chelsea, aan de zijde van Eden Hazard. Hij voetbalde er tussen 2012 en 2017.

In 5 seizoenen won Oscar 2 keer de Premier League met Chelsea (in 2015 en 2017), 1 keer de League Cup (in 2015) en 1 keer de Europa League (in 2013, na een finale tegen Benfica).