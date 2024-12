Vechten op de meest vredevolle dag? Boksgala ruilt Izegem voor gloednieuwe zaal in Gits: "Het blijft traditie"

Aanschuiven aan de kersttafel, Secret Santa spelen of toch maar een boksgala bijwonen? Ja, ook dat laatste kan opnieuw op Kerstmis. Het boksgala verhuisde na een decennialange traditie dan wel van Izegem naar Gits, de traditie blijft voortbestaan. "We zouden hier graag voortbouwen aan ons verhaal", klonk het.

Boksen op Kerstmis, de meest vreedzame dag van het jaar: het lijkt een contradictie, maar het is al jaar en dag traditie in ons land.

Sinds de jaren 60 werd er steevast een boksgala georganiseerd in Izegem, maar sinds dit jaar gaat de meeting door in de nieuwe bokshal van Delfine Persoon in Gits.

"Het is misschien een speciale dag om te boksen tegen elkaar, maar het moet kunnen. Het is toch al even traditie geworden", klinkt het in koor wanneer we het publiek spreken in de gloednieuwe hal.

De ene vindt het zelfs "rustgevend", de andere is er puur voor het sportieve spektakel.