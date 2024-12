Carlos Corberan moet remontada inzetten bij staartploeg Valencia

De Spaanse club Valencia heeft een nieuwe coach. Carlos Corberan, die in Engeland aan de slag was bij West Bromwich, moet het gewezen topteam zo snel mogelijk weghalen van de 19e plaats in La Liga.

De tijd dat Valencia schitterde in de Champions League en het Real en Barcelona knap lastig maakte in de Spaanse competitie ligt al even achter ons. De club viert dit jaar Kerstmis met een troosteloze 19e plaats in het klassement van La Liga.

Carlos Corberan moet daar verandering in brengen. De Spaanse coach, een echte Valenciaan, maakt de overstap van de Engelse tweedeklasser West Bromwich.

In Valencia volgt Corberan clubicoon Ruben Baraja op. De gewezen middenvelder en Spaans international was er net geen twee jaar aan de slag als hoofdcoach.

Volgende week vrijdag maakt Corberan zijn debuut in Mestalla. Geen sinecure met Real Madrid als tegenstander.