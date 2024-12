Geraint Thomas (38) maakt zich op voor laatste seizoen: "Geen klassiekers, ik hoop op de Tour"

Dat Geraint Thomas in 2025 zou stoppen, hing al langer in de lucht. In een video van Ineos Grenadiers geeft Thomas aan dat hij niet afwijkt van dat plan.

Thomas zal zijn laatste jaar aftrappen in de Tour Down Under en mikt daarna op rittenkoersen als de Ronde van de Algarve, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië.

Een terugkeer naar het klassieke werk, dat zit er niet meer in. Thomas won nochtans de E3 Harelbeke in 2015.

"Maar die koersen zijn wat te gek geworden voor mij", legt hij uit. "Je moet er bijna bereid zijn om te vallen."

Na het voorjaar hoopt Thomas "nog één keer de Tour" te rijden, waarna zijn pensioen stilaan kan beginnen. Thomas won de Tour de France in 2018.