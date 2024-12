Extra Time merkt hoe Yari Verschaeren steeds verder wegzakt in pikorde Anderlecht: "Hij moet andere oorden opzoeken"

di 24 december 2024 16:55

Ooit was hij de nieuwste parel van Neerpede, maar de laatste tijd lijkt Yari Verschaeren steeds verder af te glijden in de hiërarchie bij Anderlecht. Zeker nu ook Tristan Degreef (19) opnieuw indruk maakte tegen Genk. In Extra Time waren de analisten duidelijk: "Yari moet veel strenger zijn voor zichzelf, want hij is intussen pas derde keuze geworden."

Nee, het was niet veel soeps bij Anderlecht afgelopen weekend. De recordkampioen haalde bij lange na niet zijn beste niveau en ging logisch onderuit in Genk. De analisten aan de Extra Time-tafel waren maandagavond niet mals voor paars-wit. Naast een hele reeks aan defensieve mankementen werd ook de treurmars tijdens de opbouw onder de loep genomen. "Ik durf bijna te zeggen dat dat een dramatisch probleem is", opende Hein Vanhaezebrouck. "Ze spelen Simic hier vrij, maar wat doet hij? Hij keert gewoon terug en geeft de bal aan Beckenbauer - zo noemde Timmy Simons Anderlecht-doelman Coosemans onlangs." "In de tweede helft zagen we dat ze met 3 achterin speelden, maar niemand gaf een pass vooruit. Uiteindelijk komen ze telkens opnieuw bij Beckenbauer terecht. Hij legt de ballen wel, want hij heeft goeie voeten."

Het is erg dat alle ballen in de pockets of naar de nummers 10 van Coosemans moeten komen. Frank Boeckx

Centrale verdedigers Simic en Zanka moesten het dan ook ontgelden. "Die mannen spelen echt niet vooruit", ging Vanhaezebrouck voort. "De afstand tussen de verdedigers is bovendien een gevaar. Als je dan de bal verliest..." "Dat gebeurde trouwens ook al tegen Slavia Praag. Het zijn zaken die telkens terugkeren. Ze zijn tot nu toe nog niet afgestraft, maar dat zal er wel van komen als ze niets veranderen." Ook Frank Boeckx en Filip Joos deelden de mening van de ex-coach. "Het is erg dat alle ballen in de pockets of naar de nummers 10 van Coosemans moeten komen." "Zanka en Simic beheersen dat gewoon niet. Dat ze er met Jan Vertonghen en Zeno Debast vorig jaar wél twee hadden die dat konden, maakt het nog wat erger." "Vertonghen alleen heeft twee keer zo veel voetballend vermogen als die 2 huidige verdedigers samen", besloot Joos.

Zanka werd dit seizoen al vaker geviseerd.

Transfer voor Verschaeren?

Zeldzaam lichtpuntje bij paars-wit was invaller Tristan Degreef. De 19-jarige middenvelder kon de analisten opnieuw bekoren. "Die viel echt zéér goed in. Het was een stroomstoot op de wedstrijd", was Joos vol lof over de tiener. "Het was een extra injectie", vulde Franky Van der Elst aan. "En deze keer vanuit een centrale positie, he. Tot dusver deed hij het meestal vanaf de flank." "Hij heeft de vista en alle kwaliteiten om vooruit te spelen", deed Boeckx zijn zegje. "En wat er op deze beelden nog niet getoond werd, is zijn energie. Hoeveel ballen hij gerecupereerd heeft en hoeveel duels hij aanging", was ook Vanhaezebrouck mee in het verhaal.

Ik vind dat Yari Verschaeren andere oorden moet opzoeken. Franky Van der Elst