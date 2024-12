David Goffin neemt in Melbourne voor het eerst sinds 2015 nog eens deel aan dubbelspel op een Grand Slam

David Goffin zal in 2025 na bijna tien jaar deelnemen aan het dubbelspel op een grandslamtoernooi. De 34-jarige Luikenaar (ATP 860 in dubbel) maakt op de Australian Open (12-26 januari) voor het eerst sinds de US Open van 2015 zijn opwachting in het dubbelspel van een Grand Slam en neemt in Melbourne deel aan de zijde van de Fransman Alexandre Müller (ATP 264 in dubbel).