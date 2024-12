Vincent Kompany blikt in eindejaarswensen terug op eerste maanden als Bayern-coach: "Ben heel gelukkig"

ma 23 december 2024 17:37

Het einde van het jaar nadert en dan is het tijd voor eindejaarswensen. Dat beseft ook Vincent Kompany. Hij blikte in een brief gericht aan de fans terug op zijn eerste maanden als Bayern-coach en kijkt al vooruit naar 2025. "We zullen er alles aan doen om de Champions League in eigen stadion te winnen."

Vincent Kompany heeft zijn start bij Bayern München niet gemist. De Rekordmeister duikt het nieuwe jaar in als leider in de Bundesliga. Het is momenteel winterstop in Duitsland, dus heeft Kompany de tijd gevonden om in zijn pen te kruipen.



"Eerst en vooral wil ik jullie allemaal fijne kerstdagen, fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar wensen", opent Kompany zijn eindejaarswensen gericht aan de Bayern-fans.



"Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal hartelijk te bedanken voor de manier waarop jullie mij en mijn team hier verwelkomd hebben. Ik ben heel gelukkig als ik terugkijk op deze eerste maanden bij Bayern."



"Ik kreeg hier de kans, bij een van de beste clubs ter wereld, en jullie hebben mij en mijn gezin het ontzettend gemakkelijk gemaakt. Ik hoop dat jullie het fijn vinden hoe het team zich gedraagt op het veld."



"We waren er ons van bewust dat in het begin niet alles kon lukken, maar we werken elke dag hard om ons spel te verbeteren. Bayern staat voor succesvol en aantrekkelijk voetbal, dat is onze claim. Ook in 2025."

Er wacht nog iets bijzonders aan het eind van het seizoen: de Champions League-finale in onze stad. Vincent Kompany