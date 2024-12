Thibaud Verlinden spuit mist over toekomst bij Beerschot: "In het voetbal weet je nooit"

di 24 december 2024 10:17

Met een doelpunt en een assist was Thibaud Verlinden zaterdag de smaakmaker bij Beerschot tegen KV Kortrijk. Verlinden mocht gisteren tijdens Extra Time wat ja/nee-vraagjes beantwoorden en kon niet verzekeren dat hij ook na januari nog op het Kiel rondloopt. "Maar ik zou nu toch niet naar het buitenland gaan", klonk het bij onze analisten.

Met 2 knappe acties vanop de rechterflank zorgde Thibaud Verlinden voor de 2 doelpunten van Beerschot tegen KV Kortrijk. Toch speelt hij liever op links dan op rechts, ook al was het zijn eigen idee om daar na de rust post te vatten.



Of hij zich ooit al gelukkiger voelde na zijn doelpunt? Nee, al moest Verlinden toegeven dat zijn vader zijn doelpunt wel gestopt zou hebben.



Maar het was vooral op de laatste vraag - of Verlinden na de winterstop nog 100% zeker bij Beerschot voetbalt - dat de flankaanvaller verrassend uit de hoek kwam: "Goeie vraag, in het voetbal weet je het nooit. We zullen wel zien", waarna Verlinden fijntjes zei dat hij denkt dat Beerschot hem wel nodig heeft.



"Hij speelde een geweldige wedstrijd", erkende Franky Van der Elst. "Nu was er meer efficiëntie gekoppeld aan zijn wedstrijd met zijn eerste doelpunt. Vertrekken zonder bal doet hij niet veel, maar hier wel. En het gevolg is vintage Thibaud Verlinden. Kappen en dan een sleep onder de zool, en dan onmiddellijk die voorzet."



Verlinden is een typische speler voor Beerschot. Franky Van der Elst

"Ik vind het dan ook raar dat hij zegt dat hij liever op links speelt dan op rechts."



"Dan kan hij naar binnen komen en trappen", weet Frank Boeckx. "En dat vind ik een van zijn mankementen. Ik heb vorig jaar elke wedstrijd van Beerschot gezien en dan hadden ze heel veel de bal. Ze hadden toen veel controle, maar op de momenten dat ze geen controle hadden, kiest hij voor de moeilijkste dingen."



"Dan vergeet hij simpel te spelen en op rechts heeft hij de goede voorzet. Op links kan hij voor eigen succes gaan en dat is iets - dat persoonlijke - wat in zijn spel zit. Als coach is dat niet altijd leuk om te zien."



"Voor alle duidelijkheid, hij beslist het zelf", geeft Filip Joos mee. "Zo is Thibaud wel", vult Van der Elst aan. "Het is een typische speler voor Beerschot. Zijn kwaliteiten passen zo goed bij de geschiedenis van de club, maar ook bij dat publiek."



"Beerschot heeft altijd tribunespelers gehad, met veel respect, zoals Lozano en Dirk Goossens. Hij past ook wel op een bepaalde manier in dat rijtje."

Stap naar het buitenland?