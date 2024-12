Salah en Van Dijk nemen Liverpool bij de hand: "Hij zou met Kompany allerbeste duo ooit in Premier League zijn"

do 26 december 2024 08:24

Het gaat Liverpool voor de wind in de Premier League. Met een overtuigende 3-6-zege op Tottenham breidden de Reds hun voorsprong op Chelsea afgelopen weekend uit tot 4 punten met ook nog een inhaalmatch tegoed. In 90 Minutes zien ze enkele exponenten van dat succes: "Ze hebben 4 spelers die als voetballer uitstralen wat voor mens ze zijn, dat is een cadeau voor elke coach."

Mohamed Salah: Topschutter op recordjacht

Wie doet dit seizoen wat aan Liverpool? In het eerste seizoen van debuterend coach Arne Slot profiteren de Reds voorlopig optimaal van een twijfelend Arsenal en een Manchester City op de dool, al zou het oneerlijk zijn om het succes van Salah en co. enkel toe te schuiven aan falende concurrenten. Zondag was er nog de overtuigende 3-6-zege op het veld van Tottenham, met zoals wel vaker een Egyptenaar in de hoofdrol. "Mohamed Salah was weer fantastisch", viel ook Gilles De Coster op in 90 Minutes. De aanvaller zit na 16 wedstrijden aan 15 goals en 11 assists en is daarmee zowel topschutter als assistenkoning in de Premier League. Salah is eveneens de eerste speler die er ooit in slaagt om voor nieuwjaar dubbele cijfers te behalen in beide onderdelen.

Salah is schromelijk onderschat in alle lijstjes van de voorbije 15 jaar. Filip Joos in 90 minutes

"Hij gaat niet ver van het recordaantal assists in een seizoen zitten", voorspelt Gilles Mbiye-Beya. Dat record staat momenteel op 20 en wordt gedeeld door Kevin De Bruyne en Thierry Henry.

Een record dat volgens Filip Joos wel nog zal blijven staan: "Ik denk niet dat Salah dat record zal breken. Hij is wel schromelijk onderschat in alle lijstjes van de voorbije 15 jaar. Ik zie hem doodgraag spelen, hij is zo positief."

Virgil van Dijk: de intelligente leider die uitblinkt in aanwezigheid

"Dat is ook Liverpool. Er zitten met Alisson, Salah, Van Dijk en Andrew Robertson 4 spelers waarmee ik in de kleedkamer zou willen zitten. Niet alleen omwille van hoe goed ze voetballen, maar ze stralen als voetballer uit wat voor type mens ze zijn." "Dat is zo een sterkte in een ploeg en een cadeau voor een coach. In Nederland vinden ze Virgil van Dijk geen leider, maar alleen maar met zijn blik is hij dat wel", aldus de commentator. "Hij kan volgens mij ook nog 10 jaar op die manier verdedigen. Hoe intelligent moet je niet zijn om te kunnen verdedigen uit het duel. Van Dijk kan dat, hij kruipt zo in het hoofd van een aanvaller, veel meer dan tegen het lijf. Qua verdedigers in de geschiedenis van de Premier League staat hij voor mij in de top 3."

Zet Van Dijk en Kompany samen en je hebt het allerbeste duo ooit in de Premier League. Filip Joos in 90 minutes

Van Dijk blinkt niet alleen uit op het veld, de verdediger heeft ook uitstekende cijfers wat betreft aanwezigheid. De laatste 65 competitiewedstrijden van Liverpool stond de Nederlander 62 keer in de basis. "Hij speelt alles. Wij zouden dan zeggen dat Kompany beter was, maar je moet bijna Van Dijk nemen omdat je weet dat die alles speelt. Kompany was natuurlijk wel een ander type verdediger, die speelde veel meer in het duel. Zet die twee samen en je hebt het allerbeste duo ooit in de Premier League", denkt Joos. Waarop Steven Defour met een kwinkslag besluit: "Als je dan in de spits speelt, zeg je tegen de trainer dat het die dag niet hoeft." Afwachten of Jamie Vardy vanavond met Leicester wel een vuist kan maken tegen enkel Van Dijk.

