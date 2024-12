Mbappé moest "dieptepunt" bereiken om tot besef te komen: "Ik moet alles geven voor dit shirt"

"Vervloekt", "ontoereikend" en "een grijze versie van zichzelf". Kylian Mbappé werd begin december nog neergesabeld in de Spaanse pers na een nieuwe penaltymisser tegen Athletic.

De Franse stervoetballer van Real Madrid kampte met een stevige vertrouwenscrisis. Maar met 6 doelpunten in zijn laatste 8 wedstrijden lijkt de crisis definitief bezworen.

Dat maakte Mbappé nog eens duidelijk met een heerlijke treffer tegen Sevilla. Met een 4-2-overwinning sluit Real Madrid het jaar af op een positieve noot.

"Ik weet dat ik nog veel meer te geven heb", zei Mbappé. "De laatste paar wedstrijden heb ik beter gespeeld. Ik heb veel positieve zaken gehaald uit de wedstrijd in Bilbao. Toen bereikte ik toch het dieptepunt."

De Franse ster zei dat dat dieptepunt hem deed realiseren "dat ik alles moet geven voor dit shirt en met persoonlijkheid moet spelen".

Coach Carlo Ancelotti stelde dat de aanpassingsperiode van Mbappé voorbij is en dat beaamde de 26-jarige. "Ik denk dat we elkaar nu beter kennen. Ik ben bij het team gekomen en dat heeft veel zaken veranderd. De inwerkperiode is voorbij, ik voel me erg op mijn gemak in het team."