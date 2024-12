Marianne Vos duikt 2 jaar na laatste cross weer veld in en overweegt ook WK-deelname

Marianne Vos staat zondag aan de start van de Wereldbeker veldrijden in Besançon. Voor de voormalige wereldkampioene wordt het haar eerste cross sinds januari 2023. "Van die wedstrijd zal afhangen of ze ook het WK zal rijden", klinkt het.

Een mooie naam op de deelnemerslijst van de Wereldbeker in Besançon, want Marianne Vos duikt in Frankrijk opnieuw het veld in. Bijna twee jaar na haar laatste cross in Benidorm in januari 2023.

"Het is mooi om Marianne weer te mogen verwelkomen in het veld", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt. "Ze wil in Besançon weer proeven van deze discipline."

Bij een goed resultaat overweegt Vos om begin februari ook het WK in Liévin te rijden. "Van haar optreden in Besançon zal afhangen of ze eventueel later dit seizoen ook het WK zal rijden", bevestigt de bondscoach.

Marianne Vos heeft maar liefst 8 wereldtitels in het veld op haar palmares staan. Bij deelname in februari maakt ze dus kans op nummer 9.

In Besançon staan Puck Pieterse en Annemarie Worst dan weer niet aan de start. Pieterse slaat een wedstrijd over, Worst heeft twee breukjes in haar hand na een val in Zonhoven.