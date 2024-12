Heeft afzegging Van Aert invloed op toeschouwers in Mol? "Vooral buienradar speelt rol"

Ze verlekkerden zich al op een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar de toeschouwers van de Zilvermeercross in Mol zullen alleen de wereldkampioen in actie zien. Een tegenvaller voor de ticketverkoop?

"Ik denk dat het maar een klein verschil zal maken, maar we zien wel. Zoiets heb je als organisator niet in de hand."

Ook organisator Erwin Vervecken vindt het "bijzonder jammer". "We hadden vrijdag al onze voorverkoopcijfers van vorig jaar overtroffen. De Wout- en Mathieu-effecten zagen we wel."

Vrijdag krijgt Vervecken misschien een nieuwe kans, want ook in Loenhout staan de twee tenoren samen aan de start. Al is het maar de vraag of Van Aert dan al hersteld zal zijn van zijn buikgriep.

"Ik heb hem zelf niet gehoord", zegt Vervecken. "Het is de ploeg die zal communiceren."

"Een buikgriep kan je natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. Ofwel voel je je miserabel en kan je niet weg van toilet, maar je hebt ook buikgriep dat je maag wat overhoop ligt, maar je wel nog op de rollen kan trainen."

Vervecken geeft de hoop dus nog niet op dat deze week Van Aert wel nog in actie komt samen met Van der Poel.