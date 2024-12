FIFA voert "tijdelijk kader" in omtrent transferregels, spelersvakbond gaat niet akkoord

In oktober oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de FIFA-regels over de eenzijdige opzegging van een contract door profvoetballers in strijd zijn met de Europese wetgeving.



Daarop reageerde de wereldvoetbalbond door te zeggen dat er een "globale dialoog" zou worden opgestart met het oog op aanpassingen van het juridisch kader omtrent de transferregels.



"Uiteraard zullen we rekening houden met de inzichten en input van alle relevante en betrokken partijen", klonk het toen bij Emilio Garcia Silvero, het hoofd van juridische zaken van de wereldvoetbalbond.



Vandaag, een week voor de start van de wintermercato, heeft de FIFA een "tijdelijk kader" omtrent de transferregelgeving goedgekeurd. Het tijdelijk kader omtrent de transferregelgeving "heeft betrekking op de regels in verband met een schadevergoeding bij contractbreuk, hoofdelijke aansprakelijkheid, het aanzetten tot contractbreuk en de internationale transfercertificaten en procedures voor het Football Tribunal", klinkt het in de verklaring.



De wereldvoetbalbond wil ook "duidelijkheid en stabiliteit verschaffen in aanloop naar de komende registratieperiodes en de uniforme regels handhaven."



Spelersvakbond FIFPro gaat alvast niet akkoord met het tijdelijk reguleringskader van de FIFA.



"Tot nu toe zijn we niet in staat geweest om tot een consensus te komen", staat te lezen in de verklaring van de FIFPro. "We zijn het niet eens met de tijdelijke maatregelen die door de FIFA zijn aangekondigd en die zijn ingevoerd zonder een fatsoenlijk collectief onderhandelingsproces."



"De maatregelen bieden geen rechtszekerheid aan profvoetballers en weerspiegelen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie niet."