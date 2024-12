Een tipje van de sluier: Grande Partenza en eerste 3 Giro-ritten vinden plaats in Albanië

De Ronde van Italië is de eerste grote ronde van het wielerseizoen, maar toch was het even wachten op het rittenschema. Terwijl de wielerwereld al wist hoe de Tour en de Vuelta er zullen uitzien, was het tot vandaag wachten waar de Giro van start zou gaan.



Geruchten deden de ronde dat de Grande Partenza - die in Albanië zou plaatsvinden - door financiële en logistieke problemen alsnog in Italië zelf gehouden zou worden, maar dat blijkt dus toch niet het geval.



Zo zal op 9 mei de Giro op gang geschoten worden in Durazzo, in Albanië. De eerste etappe is meteen een lastige met 2 klimmetjes in het slot. De rit is 164 kilometer lang en komt aan in Tirana, de hoofdstad.



Op de 2e dag volgt een individuele tijdrit van 13,7 kilometer in Tirana met onderweg een klimmetje. De sprinters komen ook in de derde etappe niet aan hun trekken. Richting Valona moeten de renners over de Qafa E Llogarasë, een klim van meer dan 10 kilometer aan meer dan 7%.



"We hebben het cliché van de openingsetappe voor sprinters doorbroken", vertelde RCS-baas Mauro Vegni op de presentatie. "De eerste etappe kent een uitdagende slotronde. De tijdrit kent halverwege een zwaar stuk en diverse technische bochten, en de derde etappe kent al een belangrijke klim."



De rest van het rittenschema wordt pas op 13 januari bekendgemaakt. Op 1 juni zal de opvolger van Tadej Pogacar gekroond worden.