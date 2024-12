Dries Mertens opent (samen met zoontje Ciro) uniek voetbaltoernooi en blikt vooruit: "Duivels? Zei altijd ja, maar ..."

ma 23 december 2024 20:19

Zelfs rond de feestdagen is hij druk in de weer. De immer enthousiaste Dries Mertens tekende vandaag present op de geboorte van zijn nieuwste kindje: het Masters of Madness-toernooi. Tussen de allereerste wedstrijden door, vond hij ook tijd om aan volgend jaar te denken. "Of ik mezelf nog zie terugkeren bij de Rode Duivels? Goh, dat is een lastige", was hij eerlijk.

Een uniek voetbaltoernooi met gekke regels en heel wat bekende koppen. Dat is de korte samenvatting van Masters of Madness, de creatie van Jan Vertonghen en Dries Mertens. Het spectaculaire project steeg vandaag voor het eerst op. In Antwerpen stonden de allereerste wedstrijden op het menu. En dus kon "papa" Dries Mertens uiteraard niet ontbreken. Samen met zijn echte kindje Ciro zorgde de publiekslieveling voor vertroetelende beelden, vooraleer hij voor de Sporza-microfoon verscheen. En zijn eerste reactie sprak boekdelen. "Ik ben eigenlijk echt trots", straalde hij. "Het is echt goed. Er zijn al 2 matchen geweest en ik kan natuurlijk niet al te veel verklappen, maar ik vind het leuk. Ik had het hoge niveau en de gekte ook niet verwacht."

Einde carrière bij Galatasaray?

Het gloednieuwe toernooi lijkt voor de uitvinder duidelijk een schot in de roos. Maar waar haalde Mertens eigenlijk de inspiratie? "Het is iets helemaal nieuws omdat ik 90 minuten voetbal soms wat saai vind. Hier is het nog geen seconde saai geweest." "Het is een probeersel, natuurlijk. Maar we willen er iets leuks van maken met heel wat nieuwe aspecten en ook de spelers een kans geven. Elke speler waar ik al mee sprak, benadrukte hoe leuk het is. Dat is het belangrijkste."

Guillaume Gillet heeft de eerste wedstrijd gespeeld en was echt nog heel goed. Ik denk dat ik volgend jaar zelf ook meedoe. Dries Mertens

Dat ook vedetten als Ritchie De Laet en Guillaume Gillet hun schoenen aantrokken voor het toernooi, geeft het ganse Masters of Madness-verhaal meteen nog wat extra cachet. En ook Mertens zelf leek te staan popelen om het te proberen. Al komt hij dit jaar nog niet aan de bak. "Nóg niet", knipoogde hij. "Maar Gillet heeft bijvoorbeeld de eerste wedstrijd gespeeld en was echt nog heel goed. Ik denk dat ik volgend jaar zelf ook meedoe." Betekent dat dan dat de kleine aanvaller er geen jaar meer bijdoet in Turkije? "We zullen zien. Het gaat tot nu toe heel goed en ik ben er blij, maar we zullen zien."

Ik moet eerlijk toegeven dat ik die vakanties in de interlandbreaks ook wel leuk vind. Dries Mertens

En ook over de Rode Duivels heeft de Galatasaray-speler de knoop nog niet doorgehakt. "Of ik me nog zou openstellen voor de nationale ploeg met een nieuwe bondscoach? Goh, dat vind ik een lastige."

"Ik heb altijd "ja" gezegd, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik die vakanties in de interlandbreaks ook wel leuk vind."

Net als zoontje Ciro het leuk vindt om tijd te hebben met papa. "Sorry, maar we gaan weer met de bal spelen", zei Mertens nog vlug voor hij zich weer richting het veld repte met zijn junior.