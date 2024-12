Breekt Alec Segaert komend voorjaar helemaal door bij Lotto? "Parijs-Roubaix is mijn droomkoers"

ma 23 december 2024 18:10

Alec Segaert wil in 2025 een stap voorwaarts zetten. Door het vertrek van enkele kopmannen zal hij meer zijn eigen kans mogen gaan. Al zijn het de komende weken vooral zijn studies die alle aandacht opeisen.

Alec Segaert kan met een goed gevoel rond de kersttafel gaan zitten. Hij blikte tevreden terug op zijn eerste volledige seizoen als prof. Daarin pakte hij meteen een WorldTour-zege in de Renewi Tour.

"Een eerste overwinning in de WorldTour, dat had ik niet zien aankomen. Voor de eerste keer kon ik meespelen op dat niveau en voor hetzelfde geld had ik zelfs de rittenkoers kunnen winnen." "Ik haalde er veel vertrouwen uit richting volgend jaar."

Na het vertrek van Victor en Florian zal ik een andere rol krijgen. Alec Segaert

Tijdens de voorjaarsklassiekers kon Segaert zich nog niet in de kijker rijden. Daar wil hij volgend jaar verandering in brengen.

"Na het vertrek van Victor (Campenaerts) en Florian (Vermeersch) zal ik een andere rol krijgen. Ik zal me meer mogen sparen voor de finale", aldus de renner van Lotto - Dstny. "Samen met Arnaud (De Lie) en Jenno (Berckmoes) hebben we nog altijd een hele mooie ploeg met verschillende kansen en tactieken om wedstrijden te winnen."

Dromen van Parijs-Roubaix

Om zich voor te bereiden op de klassiekers gaat Segaert op hoogtestage in Tenerife. Daar wil hij zich klaarstomen voor zijn droomkoers Parijs-Roubaix. Al van bij de junioren heeft hij een voorliefde voor kasseien. Hij werd meteen tweede bij zijn eerste deelname in Parijs-Roubaux in de moddereditie van 2021. "Dit jaar had ik ook een positieve ervaring bij de elite. Ik zat bij de eerste groep maar kende dan drie keer pech vanaf het bos van Wallers. In Parijs-Roubaix moet alles meezitten."

In de eerste week van de Tour zit een tijdrit... Alec Segaert

Na de klassiekers volgt eventueel een grote ronde. En aangezien Lotto - Dstny de Giro ook dit jaar niet rijdt, zou het gaan tussen de Tour en de Vuelta. "Een grote ronde rijden is een optie, maar het staat nog niet vast." "Ik sta wel op de longlist van de Tour. In de eerste week van de Tour de France zit een tijdrit." Die tijdrit is volledig vlak en is hem als specialist op het lijf geschreven. "Of ik naar de Tour ga, zal ook afhangen van het voorjaar, hoe ik mij voel."

