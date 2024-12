Usyk wuift "kerstcadeau van jury" weg: "Ik win! Ik ben bokser, geen jurylid"

Het Engelse kamp begreep niks van de uitslag met de scorekaarten in de hand. De 3 juryleden gaven elk de 116-112-score aan Usyk. Fury zelf verdween meteen zonder commentaar in de catacomben. Op de persconferentie achteraf sprak hij van een "kerstcadeau van de jury voor Usyk". De eerste kamp in mei verloor hij met een split decision (115-112, 114-113 en 113-114), nu kwam hij veel beter voor de dag. "Ik had er dan ook vertrouwen in. Ik vond dat ik de kamp won, ik vond dat ik de 2 kampen won. Maar ik ga naar huis met 2 nederlagen. Daar kan ik niet veel aan doen." "Ik kan alleen maar alles geven. Tot de dag dat ik sterf, zal ik geloven dat ik de kamp won."

"Ik ben teleurgesteld", voegde de Engelse bokspromotor Frank Warren eraan toe. "Tyson won blijkbaar maar 4 ronden, maar voor mij had hij de kamp moeten winnen. Dit is echt te gek en een heel strenge score. Ik begrijp er niets van."



"Ik vond dat hij de kamp onder controle had, hij bokste enorm goed en had Usyk voor het grootste deel in zijn zak."



"Tyson is ook heel teleurgesteld. Ik weet niet of we hem nog terug zien in de ring, dat is zijn beslissing. We zien wel wat de toekomst voor hem brengt."



Een blik op de statistieken sprak wel duidelijk in het voordeel van de winnaar: Usyk deelde 423 stoten uit over 12 ronden, Fury 509. Fury won in kwantiteit, maar Usyk in kwaliteit: 42,3 % van de Oekraïense stoten vonden doel, tegenover 28,3 % van de Engelse.



Usyks jab had in 34,6% van de gevallen effect, Fury kwam maar tot de helft. Fury begon wel goed, maar gaandeweg nam Usyk over.



"Het is wat het is", haalde Fury de schouders op. "Ik ken het boksen. Je kan geen beslissingen veranderen. Maar dit komt hard aan."



Over zijn toekomst wilde de 36-jarige niks kwijt: "Ik was 12 weken weg van huis, ik ga thuis kerst vieren."