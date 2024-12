Toptalent Kos Karetsas straalt na eerste goal, maar droomt nu al van veel meer: "Wil naar wereldtop"

ma 23 december 2024 06:08

Ook zonder goal twijfelde niemand aan zijn klasse, maar toch ... Kos Karetsas (17) heeft zijn langverwachte eerste doelpunt op het hoogste niveau beet. Waar zijn plafond ligt? Het toptalent legt zichzelf alvast geen limieten op. "Je moet altijd op het hoogste mikken."

Hoe vaak zal 22 december 2024 later nog ingevoerd worden in de beeldarchieven? Goudhaantje Kos Karetsas scoorde gisteren zijn eerste doelpunt in de Belgische eerste klasse. Bij Jong Genk opende het 17-jarige toptalent vorig seizoen al zijn rekening op profniveau, maar gevoelsmatig is dit toch nog iets anders.



Dat verraadde ook zijn enorme opluchting zondagmiddag. "Hier zat ik al heel lang op te wachten", straalde Karetsas achteraf. "Ik heb er altijd van gedroomd die eerste treffer. Dat het in Genk voor eigen publiek lukt, tegen mijn ex-club Anderlecht ... (blaast) Mooier had ik het me niet kunnen voorstellen. Dit moment zal me bijblijven."

Ach, ik wist dat mijn eerste goal eraan zat te komen. Je kan niet blijven missen, hé. Kos Karetsas

Vooral omdat Karetsas - ondanks zijn piepjonge leeftijd - toch relatief lang naar die treffer heeft moeten zoeken. 18 matchen om precies te zijn. Eerder speelde het doelkader vaak spelbreker. En gisteren zag de middenvelder eerst nog een goal afgekeurd. Karetsas vierde eerst uitbundig, maar zag pas na enkele seconden dat er sprake was van buitenspel. "Iedereen riep me dat ik terug moest keren", kon Karetsas er achteraf om lachen. "Ach, ik wist dat mijn eerste goal eraan zat te komen. Je kan niet blijven missen, hé."

Mikken op het hoogste

Met zijn knalprestatie tegen Anderlecht bevestigde Karetsas dat zijn stempel van supertalent allerminst overdreven is. Met amper 2 basisplaatsen in de laatste 10 competitieduels is de middenvelder nog geen onbetwiste titularis, maar weinig kenners twijfelen aan een gouden toekomst. En ook Karetsas zelf is razend ambitieus: "Ik droom groot en wil naar de wereldtop", klinkt het onomwonden. "Maar eerst nog wat goals en assist bij Genk, zodat we de titel én de beker kunnen pakken." "Je moet altijd op het hoogste mikken hé", knipoogt de tiener, die nog steeds geen beslissing maakte tussen de Belgische of Griekse nationale ploeg. "Ik ben gefocust op mijn club, meer niet."

Kos heeft al hard gewerkt, maar moet ook nog veel leren Thorsten Fink