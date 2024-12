Tiger Woods is dolblij met eerste hole-in-one van zoon Charlie: "Je moet trakteren op een rondje"

Tiger Woods en zoon Charlie zijn al 5 jaar vaste klant op het PNC Championship, waar golfkampioenen samen spelen met een familielid. Charlie, nu 15 jaar, steelt al enkele jaren de show op dat toernooi, maar nog nooit op de manier als vandaag.

Op hole 4, een par-3 hole van 160 meter, sloeg Charlie de bal met één slag (met een ijzer 7) de bal in de cup. Zelf had hij niet door dat de bal erin was gegaan, maar de juichende toeschouwers maakten er hem attent op.

De vreugde was het grootst bij vader Tiger, die de hole-in-one ook niet had gezien omdat hij even aan het uitblazen was. Die nam zijn zoon in een innige omhelzing en duwde hem dan plagend van zich af. "Mijn eerste", pikten de camera's de eerste reactie van Charlie Woods op.