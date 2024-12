Coosemans hekelt gebrek aan lef bij Anderlecht na verlies in Genk: "Manier waarop we dit weggeven, doet pijn"

zo 22 december 2024 16:48

De ongeslagen reeks van Anderlecht heeft vanmiddag na 12 stations een eindhalte gekregen. Paars-wit speelde in Genk een flauwe partij en ging logisch onderuit. Doelman Colin Coosemans had na de sterke weken nochtans een ander Anderlecht verwacht. "We hadden de kans om hen pijn te doen, maar die hebben we niet benut", klonk het teleurgesteld.

"We wisten wel dat die nederlaag er ooit zou aankomen." Na 12 matchen moest Anderlecht eindelijk nog eens zijn meerdere erkennen in een tegenstander. Voor Colin Coosemans niet meteen een verrassing, zo getuige de bovenstaande quote. Maar de manier waarop? Daar had de goalie geen rekening mee gehouden. Anderlecht speelde verre van zijn beste wedstrijd in Genk. "Het doet toch wel pijn", was de keeper dan ook eerlijk. "Vooral de manier waarop we het zelf weggeven. We hadden meer lef kunnen tonen. Wij kwamen uit een sterke reeks, Genk uit een iets mindere reeks. We hadden dus de kans om hen vandaag pijn te doen, maar die hebben we niet benut."

In eerste instantie is ons objectief de play-offs. We kennen allemaal het systeem, vanaf daar kan alles weer. Colin Coosemans

Toch vond Coosemans dat de partij ook een andere kant uit had kunnen gaan. "De eerste helft hadden we moeite met hun rotaties, maar in de tweede helft ging dat beter. Al valt die 2-0 dan net op een ongelukkig moment", analyseerde hij. "Ik denk dat we op dat moment zelf ook iets te laks zijn. Maar nogmaals: de wedstrijd had er heel anders kunnen uitzien als de 2-0 daar niet valt." Niet dat Anderlecht los van die tweede Genkse treffer uitmuntend was, want Coosemans moest nog enkele keren uitpakken met parades. "Ach, in Genk-Anderlecht vallen er altijd wel kansen", klonk het gelaten. "Het is een goeie ploeg en ze staan waar ze staan met een reden. Dat we kansen zouden tegenkrijgen, wisten we. Alleen hebben we de onze te weinig gebruikt." "Dat het verschil nu weer 8 punten bedraagt? In eerste instantie is ons objectief de play-offs. We kennen allemaal het systeem, vanaf daar kan alles weer. Maar vandaag was wel een unieke opportuniteit om de kloof te dichten. Dat hebben we nagelaten en daarvoor moeten we naar onszelf kijken."

Slechtste match in maanden?