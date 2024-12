Christoph Roodhooft blijft nuchter na demonstratie van Mathieu van der Poel: "Maar het was indrukwekkend"

De demonstratie van Mathieu van der Poel in Zonhoven was bepaald indrukwekkend te noemen. Maar Christoph Roodhooft blijft er nuchter bij. "Het is honderd procent meegevallen, daar kunnen we niets aan toevoegen op dit moment."

Na enig aandringen geeft Roodhooft wat toe: "Ja, het was natuurlijk indrukwekkend. Na een minuut reed hij op kop in de wedstrijd. Niemand had een reactie in huis, het is wel straf."

"Dit is absoluut een boost voor het vertrouwen. Hier kunnen we mee verder is na vandaag een stomme uitdrukking, maar het is wel een goeie manier om aan het crossgedeelte van het seizoen te beginnen."

Van der Poel zei zelf dat hij vooral zou opbouwen richting het WK veldrijden. "Elke crosser is op zoek naar het goeie gevoel en blijkbaar had hij dat al meteen. Maar hij zal toch ook gevoeld hebben dat het links of rechts nog wat beter kan."