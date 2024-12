Amper 2 dagen na verloren finale in Riyad plaatst Brecel zich in Sheffield voor World Open

Van een ontgoocheling in Saudi-Arabië tot een opsteker in Sheffield, en dat in minder dan 45 uur tijd. Na de verloren finale van het Riyadh Season Championship plaatste Brecel zich zonder kleerscheuren voor het hoofdtoernooi van het World Open. In Sheffield versloeg hij de Oekraïner Lulian Boiko met 5-3.

Luca Brecel, momenteel nummer 8 op de wereldranglijst, heeft zich zonder veel moeite gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van het World Open.

In de kwalificatieronde op zondag in Sheffield versloeg hij de Oekraïener Iulian Boiko met 5-3. Dankzij deze overwinning verzekert Brecel zich van een plek bij de laatste 64 van het prestigieuze toernooi.



Eerder slaagden landgenoten Julien Leclercq (WS 102) en Ben Mertens (WS 96) er niet in om zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Het duo zal dus niet afreizen naar Yushan, China, waar het toernooi van 24 februari tot 2 maart 2025 plaatsvindt.



In de 32e finales zal Brecel het opnemen tegen de Chinees Tian Pengfei, momenteel de nummer 64 van de wereld. Brecel, als zevende geplaatst in Yushan, geldt als favoriet in deze ontmoeting.



Brecel heeft een drukke week achter de rug. Vrijdag speelde hij nog de finale van het Season Championship in Riyad, Saoedi-Arabië. In dit exhibitietoernooi moest hij echter zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Mark Allen.