"Ik heb een paar keer zwart gezien": wij volgden Lotte De Vet tijdens hemelbestorming in de Hel van Kasterlee

Lotte De Vet vocht zich in apocalyptische omstandigheden naar een tweede opeenvolgende overwinning in de Hel van Kasterlee. In een tijd van 11 uur 17 minuten en 52 seconden won ze "de zwaarste duatlon ter wereld". Wij volgden in haar voetsporen tijdens dat huzarenstukje. Bij de mannen versloeg Angelo Vandecasteele de topfavoriet en tienvoudig winnaar Seppe Odeyn.