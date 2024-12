VIDEO: Luca Brecel botst op beresterke Mark Allen in finale van Saudisch topsnookertoernooi

za 21 december 2024 08:43

Luca Brecel is er niet in geslaagd om zijn mooie parcours op het Riyadh Season Championship met een climax af te sluiten. In de finale van het lucratieve exhibitietoernooi in Saudi-Arabië was Mark Allen met duidelijke 5-1-cijfers te sterk.

Luca Brecel, de nummer 8 van de wereld, was de voorbije dagen uitstekend op dreef in Boulevard City, een 'entertainment hub' in hoofdstad Riyad.



De openingsframe was nog voor Brecel, maar daarna nam Allen, de nummer 4 van de wereld, het heft in handen met breaks van 104, 109 en 50.



Brecel speelde voor zijn eerste titel sinds zijn wereldtitel in 2023, maar had geen reactie meer in huis.