Oleksandr Usyk blijft op zijn troon zitten na beklijvend titanengevecht met Tyson Fury

Tyson Fury is er niet in geslaagd om de ongeslagen status van Oleksandr Usyk uit de boeken te rammen. De Brit vocht met de Oekraïner een hoogstaande kamp uit om de titels bij 3 bonden (WBA, WBO en WBC), maar de jury sprak zich unaniem uit. Met 116-112 mocht zwaargewicht Usyk zijn vuist ballen, Fury greep naast zijn revanche.

Oleksandr Usyk (37) had Tyson Fury (36) in mei een eerste nederlaag uit zijn carrière aangesmeerd. Een klap waarvan de Gypsy King 7 maanden later duidelijk was bekomen.

Was de Brit naar eigen zeggen "te laks" en "niet gefocust" in hun eerste kamp, dan begon Fury sterk aan de rematch. Hij palmde de ring in en dwong Usyk meteen naar de kant.

Een sterke start van Fury, maar met zijn body shots vond Usyk toch een manier om punten te scoren. Langzaam nam de Oekraïner het initiatief over. Telkens had de wereldkampioen wel een antwoord klaar op het plannetje van Fury.

Het bleef evenwel 12 ronden razend spannend. In de laatste ronde deed Usyk nog een laatste poging om de juryleden te overtuigen met een knappe rechts-links-combinatie.

Met succes, want met 116-112 wezen de drie juryleden Usyk unaniem aan als winnaar. Ook het AI-jurylid - een experiment dat niet meetelde in de uitslag - kroonde Usyk tot wereldkampioen.

De Oekraïner blijft in 23 kampen ongeslagen en is de wereldkampioen bij de WBO, WBC en WBA-bonden. Voor Tyson Fury is het zijn 2e nederlaag, tegenover 34 overwinningen en een gelijkspel.