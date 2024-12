Keek "ondeugende" Cole Palmer zijn kenmerkende viering af van Morgan Rogers? "Hij mag het hebben van mij"

Beiden opgeleid bij Manchester City, maar tegenwoordig beiden kwelduivels van hun voormalige club. Morgan Rogers onderstreepte zijn sterke wedstrijd met Aston Villa met de 2-0 en vierde dat 'koeltjes' zoals Cole Palmer. Of is het eigenlijk de viering van Rogers? "Palmer scoorde al een keer of 40, dus ik kan er niet echt tegenin gaan."