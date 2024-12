Greet Minnen beëindigt samenwerking met Philippe Dehaes: "Ook een coach kan fysiek kraken"

2 jaar geleden ging Greet Minnen in zee met Philippe Dehaes. Deze eindejaarsperiode brengt minder fijn nieuws voor het duo: de samenwerking wordt gestopt.

"Jammer genoeg eindigt het hier voor Philippe en mij", schrijft Minnen op Instagram. "Ik heb genoten van onze samenwerking en ik wil je bedanken voor alle lessen die ik geleerd heb. Ik zal je altijd dankbaar blijven en we zullen altijd goeie vrienden blijven."

Dehaes gaf zelf meer uitleg bij Jeu, Set & Podcast. "De reden is simpel: het is een moeilijk jaar geweest op fysiek vlak."

"Ook een coach kan fysiek kraken. Ik heb 2 rugoperaties achter de rug en mijn chirurg heeft me vriendelijk gevraagd om waakzaam te zijn. Een derde operatie zou het nog complexer maken."

"Ik zal in 2025 thuis moeten blijven en ik zal mijn reiskoffers laten staan. Het is jammer, want je vindt niet altijd een speelster met wie het zo klikt. Maar dit is sport en dit moet je dus aanvaarden."



Minnen zal zich nu laten begeleiden door Xavier Moureaux, Fred Hemmes Jr. en Thomas Deschamps.