3 Belgische zeges in de BNXT League dankzij Brussels, Mechelen en Aalst

Brussel had het niet onder de markt in Leiden. De Fransman Jared Ambrose was met zeventien punten en zeven rebounds een van de uitblinkers bij de bezoekers, de Amerikaan Patrick Cartier was bij de thuisploeg goed voor zestien punten en twaalf rebounds.

Op hetzelfde moment legde Kangoeroes Mechelen in de eigen zaal het Nederlandse Feyenoord over de knie met 100-93. Okapi Aalst won met 61-66 bij BAL Weert.