13-jarige Belg Lex Paeshuyse volgt Luke Littler op als jeugdwereldkampioen darts: "Graag in voetsporen van idool"

za 21 december 2024 15:58

De naam Lex Paeshuyse is geen onbekende in Belgische dartsmiddens, maar gaat nu ook de wereld rond. Onze 13-jarige landgenoot heeft het WK van de JDC gewonnen, de Junior Darts Corporation, het jongere broertje van de Professional Darts Corporation (PDC). Hij is de jongste laureaat in de geschiedenis. In 2022 en 2023 won Luke Littler dit WK.

De finale van het JDC-WK wordt in Alexandra Palace gespeeld, waar later vandaag en tot begin volgend jaar ook de groten der aarde hun WK afwerken.



Maar Paeshuyse was tegen de 3 jaar oudere Daniel Stephenson - en al profdarter bovendien - niet onder de indruk. Hij wervelde in ware Littler-stijl naar een 5-1-overwinning.



Hij brak in het vierde leg voor een 3-1-voorsprong en keek niet meer om. Hij kroonde zich tot wereldkampioen met de hoogste finish van de match: 86. Onze landgenoot liet een gemiddelde noteren van 90.85, Stephenson kwam tot 82.55.



Paeshuyse is de eerste Belg die het WK met een leeftijdsgrens van 18 jaar wint. Dimitri Van den Bergh won in 2017 en 2018 het jeugd-WK van de PDC voor spelers jonger dan 23 jaar. Dat toernooi won Littler ook vorig jaar.



Littler en Van den Bergh waren getuige van de prestatie van Paeshuyse en gingen nadien ook gewillig op de foto met de laureaat én zijn grote trofee.



"Dankbaar met hulp van Van den Bergh"