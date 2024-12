Van onderen! Franse volleyballer gaat wereld rond nadat hij ref omver kegelt in Champions League

Een moment dat Paul Szabo-Alexi nooit meer zal vergeten. De scheidsrechter floot gisteren de Champions League-wedstrijd tussen Italiaanse topploeg Perugia en Saint-Nazaire. Bij de Fransen deed iedereen zijn uiterste best om te knokken voor elk punt. Iets té, want Henri Leon kegelde zo per ongeluk de ref omver. Het leverde veel open monden op in de zaal, maar twee duimpjes later was alles weer in orde.