UCI schorst Jan-Willem Van Schip na "onfatsoenlijke gebaren" op WK baanwielrennen

De Nederlandse baanwielrenner Jan-Willem van Schip mag van 27 december tot en met 1 februari niet in wedstrijden uitkomen. De internationale wielerunie UCI heeft de renner die straf opgelegd vanwege de "onfatsoenlijke en zeer expressieve gebaren" nadat hij tijdens het WK in het Deense Ballerup op de afvalkoers door de jury uit de wedstrijd was genomen.