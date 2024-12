Slechts twee opties, maar sowieso een zware dobber voor AA Gent: kijk om 13u naar de loting

Met een zege in Noord-Ierland had AA Gent de tussenronde mogen overslaan, maar door de 3e nederlaag in de competitiefase van de Conference League bracht het zich in een lastig parket.

Als nummer 17 in de stand komt KAA Gent in de tussenronde namelijk uit tegen de 15e of de 16e in de stand. Dat zijn de Spaanse eersteklasser Real Betis (nummer 9 in La Liga) of Bundesliga-club Heidenheim (nummer 16 in Duitsland).

Om 13 uur weet Gent wie de tegenstander wordt voor een ticket voor de achtste finales. En ook de tegenstander in die eventuele volgende ronde wordt een zware dobber, want daarin zijn de nummers 1 en 2 uit de competitiefase de mogelijke tegenstanders.

Als AA Gent doorstoot, komt het dus ofwel nog eens uit tegen Chelsea - in de competitiefase verloor het met 4-2 op Stamford Bridge - of tegen het Portugese Vitoria Guimaraes.