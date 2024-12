Russische schaatsers krijgen kans om onder neutrale vlag deel te nemen aan Winterspelen

De internationale schaatsunie ISU zet het licht op groen voor Russische en Wit-Russische kunstschaatsers, langebaanschaatser en shorttrackers, maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Schaatsers uit beide landen kunnen onder neutrale vlag deelnemen aan een beperkt aantal wedstrijden, waaronder EK's en WK's niet vallen. Het betreft wedstrijden uit de World Tour (shorttrack), World Cup (langebaanschaatsen) en het olympisch kwalificatietoernooi voor de kunstschaatsers.

"De ISU erkent dat deelname aan de Olympische Winterspelen het hoogtepunt is in de carrière van elke schaatser en heeft zorgvuldig onderzocht of het haalbaar is om de aanbevelingen van het IOC uit te voeren over het creëren van een manier om de deelname van atleten uit Rusland en Wit-Rusland aan de Spelen in Milaan en Cortina mogelijk te maken", stelt de internationale schaatsbond.

De voorwaarden voor Russische en Wit-Russische deelnemers zijn vergelijkbaar met die van de Olympische Spelen van Parijs. Zo is deelname onder neutrale vlag en mogen atleten ook geen rol hebben gespeeld als militair in het conflict met Oekraïne of de invasie van dat land hebben ondersteund.

Bij elke wedstrijd is maar één individuele deelnemer per onderdeel inzetbaar en één koppel in het paarrijden en het ijsdansen. Als team, bijvoorbeeld op de aflossing, zijn beide landen niet welkom.