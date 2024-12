Philip Roodhooft verrast door gespeculeer over Van der Poels programma: "Onderstroom van meningen verbaasde ons"

Slechts enkelingen die weten hoe goed Mathieu van der Poel zal zijn voor zijn duik in het veld. Een daarvan is ploegleider Philip Roodhooft. Hij meent dat de wereldkampioen "klaar is" voor zijn start in Zonhoven. Al hekelt hij het lange gespeculeer over Van der Poels programma: "Voor ons leek er nog tijd genoeg om dat te communiceren."

"Net zoals iedereen kijk ik ernaar met de gezonde nieuwsgierigheid en de blijdschap dat het zover is", kan ook Philip Roodhooft niet wachten op de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld.

"Mathieu is er klaar voor, want hij heeft goed gewerkt op stage. En hij heeft er zin is. Tot wat het zal leiden, zullen we moeten zien. Het is flauw om voorspellingen te maken."

"We kunnen het niet weten of hij goed genoeg is om te winnen. We willen het ook niet downsizen qua druk, want het zou zomaar kunnen dat hij wel wint. In beide gevallen is het voor ons goed."

Verwachtingen zijn er dus niet, verrast was Roodhooft wel over het lange gespeculeer over MVDP's programma: "Er is een soort onderstroom van meningen ontstaan - en mensen die beweerden iets opgevangen te hebben - die ons verbaasd heeft."

"Voor ons leek er nog tijd genoeg om zijn programma te communiceren. Er zijn ook nog omstandigheden genoeg, denk maar aan ziekte of valpartijen, die dat programma kunnen beïnvloeden."