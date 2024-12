Elk zitje heeft zijn rijder: Isack Hadjar (20) tekent bij RB en is laatste puzzelstuk op F1-grid van 2025

De 20 hoofdrolspelers voor het Formule 1-seizoen van 2025 zijn bekend. Na het vertrek van Liam Lawson naar Red Bull, neemt het Frans-Algerijnse talent Isack Hadjar zijn zitje over bij opleidingsteam RB. De 20-jarige Hadjar is een talent uit het juniorteam die vanaf volgend jaar stappen mag zetten naast Yuki Tsunoda.

De 20e en laatste naam op de grid voor het seizoen 2025 liet niet lang op zich wachten. Daags na de promotie van Liam Lawson naar Red Bull, heeft opleidingsteam RB het zitje aan Isack Hadjar gegeven.

Het jonge talent van het juniorteam werd dit jaar vicewereldkampioen in de Formule 2, de eeuwige opstap naar de koningsklasse. Een indicatie voor Red Bull om van de Frans-Algerijnse rijder de 19e te maken die in de F1 terechtkomt vanuit de opleiding.

"Dit is geweldig nieuws voor mezelf, mijn familie en iedereen die in me geloofde", reageert Hadjar op het nieuws. "Het voelt alsof ik een eerste stap zet in een nieuw universum. Ik sta nu al te popelen om met Yuki Tsunoda samen te werken, hij is iemand waar ik naar opkijk."

De teambazen bij RB beloven alvast dat "het talent aanwezig is" om een succesvolle loopbaan in de Formule 1 te hebben. Aan Hadjar om dat binnenkort al te bewijzen.