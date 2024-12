Bondscoach blikt vooruit op 2025: "Al gesproken met Van Aert, Evenepoel en Van Gils over WK in Rwanda"

za 21 december 2024 10:06

Serge Pauwels is volop in de weer met het wielerseizoen 2025, zijn eerste seizoen als bondscoach. De voormalige klimmer mag met zijn selectie meteen naar Rwanda. Het eerste WK op Afrikaanse bodem staat alvast in de agenda van Remco Evenepoel, Wout van Aert en Maxim Van Gils.

De wereldkampioenschappen wielrennen vinden volgend jaar eind september plaats in hartje Afrika, in Rwanda.

"Het is vooral een logistieke oefening", vertelt Serge Pauwels, die onlangs het roer overnam van Sven Vanthourenhout als Belgisch wielerbondscoach.

"Daarom hakken we nu al enkele knopen door. We hebben een hotel geboekt vlakbij de omloop, we hebben beslist wanneer we zullen afreizen en we hebben de omkadering vastgelegd."

De renners liggen nog niet vast. Tegen de zomer willen Pauwels en zijn team een grote voorselectie maken. "Met de belangrijkste renners - Remco Evenepoel, Wout van Aert en Maxim Van Gils - heb ik al gesproken en gepolst naar hun ambities", vertelt de bondscoach. "Allemaal tonen ze ambitie voor het WK." Na de kerstvakantie praat Pauwels ook met andere renners. "In januari trek ik naar de regio Calpe, waar de meeste teams trainen." Pauwels plant er gesprekken met een twintigtal renners en teammanagers. "Visma-Lease a Bike, Soudal-Quick Step, Lidl-Trek en Lotto zijn daar allemaal op winterstage. Daar houd ik dan verkennende gesprekken met de renners over hun ambities. Ze weten dan min of meer welke wedstrijden ze rijden en dan kan ik ook voort."

"We raden vaccinatie sterk aan"

Voor het WK in Rwanda wil Belgian Cycling niet te vroeg vertrekken. "Het ligt niet in Europa, maar van een jetlag zullen de renners nauwelijks last hebben", legt Pauwels uit. "Met de jongeren is het de bedoeling om 3 dagen voor hun wedstrijd naar Rwanda te vliegen, de eliterenners komen 4 dagen voor hun WK afgereisd." "Op voorhand moeten ze wel rekening houden met de hoogte en de vochtigheid", stipt de bondscoach aan. Enkele weken voor het WK staan de vaccinaties gepland. "We kunnen de renners niet verplichten om zich te laten inenten", maakt Pauwels duidelijk. "Er is wat aversie tegenover vaccinaties", weet hij ook. "Terecht of onterecht, daar kan ik niet over oordelen, maar we zullen ze wel sterk aanraden. Daarmee volgen we het advies van onze medische staf." "In juni maken we een ruime voorselectie", gaat de bondscoach voort. "Dan gaan we hen ook vragen om zich te laten vaccineren richting een eventuele selectie."

Rwanda wordt het eerste Afrikaanse land dat het WK wielrennen organiseert.

"Blij dat Van Gils geland is bij zijn ploeg"

Maxim Van Gils kan in Rwanda een rol spelen als schaduwkopman of bliksemafleider. De 25-jarige renner heeft net zijn transfer van Lotto naar Red Bull achter de rug. "Ik ben blij dat hij geland is bij de ploeg", reageert bondscoach Serge Pauwels. "Nu zal alles vlot verlopen, denk ik." "Ik wilde hem eerst een week of twee geleden bellen, maar toen zat hij net in die afrondende fase, denk ik." "Dus heb ik er even mee gewacht, want ik denk dat er inderdaad op dat moment heel veel in zijn hoofd omging."