"Ik dacht: "Verdomme, ik had ook kunnen winnen"", hoe UAE alle hanen op één erf tevreden probeert te houden

vr 27 december 2024 13:30

UAE Team Emirates puilt uit van de getalenteerde renners. Zorgt dat soms niet voor interne spanningen in de rennersgroep? We legden ons oor te luister bij enkele renners en ploegmanager Matxin.

Tadej Pogacar, Adam Yates, Joao Almeida, Juan Ayuso, Isaac del Toro, Pavel Sivakov, Jay Vine ...



Stuk voor stuk renners die in haast elke ploeg kopman zouden zijn in een grote ronde, maar bij UAE Team Emirates rijden ze allemaal aan elkaars zijde.



"Te veel leiders hebben, is geen probleem. Je hebt pas een probleem als je geen leiders hebt."



UAE-manager Matxin wuift de kritiek weg dat UAE te veel potentiële kopmannen in de gelederen heeft.



Tadej en ik heb daar onder 4 ogen over gesproken en we hebben nog altijd een heel goede relatie. Juan Ayuso

Volgens radio peloton leefden Ayuso en Pogacar het afgelopen seizoen nochtans op gespannen voet. Omdat Ayuso meer vrijheid wil in grote rondes. "Over geruchten heb ik geen mening", reageert Matxin.



Ayuso zelf gaf wel wat details prijs over zijn relatie met de wereldkampioen. "In de Tour heb ik Tadej maar anderhalve bergrit kunnen helpen. Daar had ik het mentaal lastig mee."



"Tadej en ik hebben daar onder 4 ogen over gesproken en we hebben nog altijd een heel goede relatie."

Juan Ayuso.

Elkaar pushen

In een selectie rond Pogacar legt de ploeg logischerwijze altijd zijn boontjes te week op de wereldkampioen. Maar ook in wedstrijden zonder Pogacar is het drummen om het kopmanschap bij UAE.



Dat ondervond de talentvolle Jan Christen. De 20-jarige Zwitser cijferde zich afgelopen seizoen vaak weg voor de ploeg.



"Maar op bepaalde momenten dacht ik: "Verdomme, ik had misschien ook kunnen winnen." Maar uiteindelijk wint er dan misschien een ploegmakker en heb je goed werk geleverd voor hem. Dat geeft ook voldoening."



Het positieve gevolg van het overtal aan leiders bij UAE, is dat de renners elkaar "naar een hoger niveau pushen".



"Want als je niet genoeg traint en niet genoeg gefocust bent, dan zijn 3 of 4 andere ploegmakkers beter dan jij en moet je hen helpen", legt Christen uit.



Werkmier Nils Politt stipt nog een ander voordeel aan: "Door meerdere kopmannen in een ploeg te hebben, kan je in de finale het ploegenspel spelen. Daar heb ik afgelopen seizoen enkele keren gebruik van gemaakt in de klassiekers."

Perfecte kalender

Het is ploegmanager Matxin die erover waakt dat zijn renners een heel seizoen lang tevreden blijven.



"Matxin bokst voor elke renner de perfecte kalender in mekaar", onthult Pavel Sivakov. "Een kalender waarin er voor die renner ruimte is voor zijn eigen ambities." We nemen het trio UAE-Belgen als voorbeeld. Tim Wellens en Florian Vermeersch mogen naast een knechtenrol in rittenkoersen voor eigen rekening rijden in de klassiekers.



Rune Herregodts mag zijn ding doen in de tijdritten en de eendagskoersen van het 2e niveau.



Hetzelfde geldt voor Juan Ayuso. "Hij zal in 2025 momenten hebben waarop hij moet werken en momenten waarop hij ruimte krijgt voor zijn eigen ambities (zoals in de Giro)", zegt Matxin.



En zo bewijzen UAE en sleutelfiguur Matxin dat je met goed management ook kopmannen voor elkaar door het vuur kan laten gaan.