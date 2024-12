Van moeder als drijfveer tot speler met 11 minuten CL-ervaring: 5 weetjes over 'slechtste ploeg in Europa' Larne

do 19 december 2024 13:03

De trots van Noord-Ierland is Larne alvast. Maar punten sprokkelen in de Conference League? Dat lukte het bescheiden team nog niet. De tegenstander van Gent kent een uniek verhaal. Een straffe opmars die er kwam dankzij een eerbetoon aan de steenrijke eigenaar zijn moeder. Leer 'het slechtste team in Europa' kennen in 5 weetjes.

1. Noord-Ierse geschiedenisploeg

Eigenlijk is het al straf dat Larne überhaupt in League Phase van de Conference League aanwezig is. Want in zijn 135-jarige bestaan, kende het alle grote succes pas in de afgelopen seizoenen. Daarin vierde het de promotie naar de hoogste klasse in 2019 én pakte het twee titels, telkens goed voor een voorrondeticket naar Europa. Pas deze zomer slaagde Larne erin dat ticket ook te verzilveren. Zo is het de eerste Noord-Ierse club ooit die zich plaatste voor een Europese groepsfase.

Larne speelde deze zomer met succes de voorrondes.

2. 11 minuten op het kampioenenbal

Stiekem de selectie al eens bekeken en teleurgesteld dat je geen enkele naam (her)kent? Geen nood, ook voor ons was het even zoeken. Maar wie zoekt, die vindt een talent van weleer. In dit geval: Mark Randall. De 35-jarige middenvelder komt uit de jeugdopleiding van Arsenal. In 2008 mocht hij er zelfs 11 minuten opdraven in het laatste groepsduel van de Champions League tegen Porto. Sindsdien zat de Engelsman zowat overal in Engeland, tot zelfs bij Italiaanse derdeklasser Ascoli. Op zijn 35e leidde hij Larne en zichzelf naar het Europese toneel.

Mark Randall bij zijn Champions League-debuut in 2008.

3. Alles voor Bruce zijn moeder

Een standbeeld voor Kenny Bruce is gegarandeerd al een gespreksonderwerp geweest bij de supporters van Larne. De steenrijke eigenaar nam de club in 2018 over. Zelf bouwde hij zijn kapitaal op in de vastgoedsector. Dat geld pompte hij in de club van zijn geboortestad - dat het ervoor moest doen met een weekbudget van 300 pond. Inclusief volledige remake van het stadion en faciliteiten. "Ik deed het uit liefde voor wat ik er allemaal meekreeg in mijn jeugd", vertelde Bruce erover in Noord-Ierse media. "We hadden het niet breed, maar door de strenge opvoeding van mijn moeder leerde ik hard werken. De waarden die ze me meegaf, maakten van mij een succesvolle ondernemer in Engeland." Door Larne naar de top van de Noord-Ierse voetbalpiramide te loodsen, geeft Bruce zo iets terug aan de gemeenschap van het havenstadje. Maar vooral: het is zijn manier om dankjewel te zeggen tegen zijn moeder.

De fans van Larne zijn Kenny Bruce eeuwig dankbaar.

4. Eigenlijk op verplaatsing

Zoals wel vaker met bescheiden teams krijgt Europa hun pittoreske stadions niet te zien. Zo zal Invern Park ook vanavond niet het decor zijn van de komst van KAA Gent. De bescheiden tribunes tellen zo'n 3.000 zitjes. Te weinig volgens Europese normen. Dus moet Larne een halfuurtje rijden naar het Windsor Park in Belfast. Daar kunnen 18.500 fans binnen, wat in 2021 al eens gebeurde voor de Supercupfinale tussen Chelsea en Villarreal.

Invern Park.

5. Slechtste ploeg in Europa