Oier Lazkano wil Ronde-geschiedenis schrijven en werkt misverstand weg: "Stomme vraag met stom antwoord"

do 26 december 2024 11:17

Een van de nieuwe kopstukken bij Red Bull-Bora-Hansgrohe is de "Spaanse flandrien" Oier Lazkano (25). De allrounder sprak met Sporza over zijn liefde voor Vlaanderen, verzonnen porno-ambities en het vroege tijdstip waarop ze bij zijn nieuwe ploeg aan tafel schuiven.

In Kuurne-Brussel-Kuurne was Oier Lazkano een halve dag op pad met Wout van Aert en werd hij 3e. In de Dauphiné verbaasde hij vriend en vijand met zijn tijdrit- én klimmersbenen.



2024 was het jaar van de doorbraak voor Lazkano, die op de koop toe een transfer versierde naar Red Bull-Bora-Hansgrohe.



"Natuurlijk zal ik Movistar en al mijn vrienden bij die ploeg missen", zegt Lazkano bijna met nostalgie in zijn ogen.



"Bij mijn nieuwe team moet ik bijvoorbeeld al om 19 uur aanschuiven voor het diner. Zo vroeg, typisch voor een ploeg uit het noorden. Nee, grapje", lacht Lazkano guitig.



"Ik ben heel blij dat ik de overstap heb gemaakt naar Red Bull-Bora-Hansgrohe. De ploeg heeft vertrouwen in mij en andersom geldt hetzelfde. Dit nieuwe hoofdstuk zal me kansen bieden."

Oier Lazkano in het spoor van Wout van Aert tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne.

Spektakel

Die kansen zal Lazkano vooral proberen te grijpen in de klassiekers. Dat is atypisch voor een Spaanse renner, die normaal gezien fantaseert over topprestaties in grote rondes.



"Ik koers gewoon heel graag in Vlaanderen. Niet door het weer, want ik hou niet van de regen. Maar wel omdat de klassiekers garant staan voor spektakel", verklaart Lazkano zijn liefde voor de Vlaamse koersen.



"Er is geen vast scenario en er zijn altijd verrassingen, ook al rijden we in Vlaanderen bijna altijd op hetzelfde parcours."

We hebben geen kopman die de strijd kan aangaan met Pogacar, Van der Poel en Van Aert. Oier Lazkano

De koers van Lazkano's dromen is de Ronde van Vlaanderen. "Ik weet niet waarom, maar ik rijd liever de Ronde dan Roubaix. Ik droom ervan om als eerste Spanjaard ooit Vlaanderens Mooiste te winnen."



Bij Red Bull-Bora-Hansgrohe lijkt de Ronde winnen realistischer dan bij zijn ex-werkgever Movistar.



"We hebben binnen ons team geen kopman die de strijd kan aangaan met Pogacar, Van der Poel en Van Aert. Maar we hebben wel een heel sterke ploeg in de breedte. Daar moeten we op een slimme manier gebruik van maken."



Net als vorig jaar opent Lazkano zijn voorjaarscampagne in het openingsweekend met het tweeluik Omloop-Kuurne. Daarna volgen normaal de E3, Dwars door Vlaanderen, de Ronde en Roubaix.



"Als ik alles geef, dan zullen de resultaten met deze ploeg wel vanzelf komen", is Lazkano overtuigd. "Een specifiek resultaat wil ik daar niet op vastpinnen. Maar natuurlijk wil je altijd winnen."

Pornoacteur