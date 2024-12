Het kerstdiner verteren met voetbal, veldrijden of andere sportieve actie? Dit is live te volgen bij Sporza

Ook deze kerstperiode staat de sportwereld niet stil, met onder meer heel wat voetbal en veldrijden. En daarvoor ben je bij Sporza aan het juiste adres. Dit is wat we je tijdens de eindejaarsperiode zullen serveren van live-sportactie.

Kerstmis is traditiegetrouw een rustige sportdag, maar de komende dagen van de kerstvakantie en - periode hoef je je als sportliefhebber allerminst te vervelen.



Kijk maar naar tweede kerstdag, bijvoorbeeld.

Dan draaien zowel de Belgische voetbal- als basketbalcompetitie weer warm. In de Jupiler Pro League staan vijf wedstrijden op het programma, met Antwerp - Genk (13.30 uur) als amuse-bouche en Gent - Union (20.45 uur) als gepaste afsluiter.





Meer een fan van het Engelse voetbal? Ook dan zit je goed. De Premier League schotelt acht wedstrijden voor, waaronder de "do-or-die"-wedstrijd van Manchester City.



Naast veel voetbal is er ook opnieuw veldrijden. Het Kasteel Grenier van Gavere vormt donderdag het decor voor de zevende manche van de Wereldbeker veldrijden. Het is uitkijken of Mathieu van der Poel zijn exploten van Zonhoven en Mol kan herhalen. Deze cross is volledig met een livestream te bekijken op onze website.



Is je honger dan nog niet gestild, dan voorzien wij bij Sporza ook de komende dagen heet wat livestreams en live-actie. Hieronder alvast een overzicht.