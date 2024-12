Ambitieuze Laurence Pithie lonkt naar monumenten: "Van der Poel en Van Aert zo lang mogelijk volgen"

vr 20 december 2024 08:47

Met een transfer naar Red Bull-Bora-Hansgrohe hoopt Laurence Pithie (22) een volgende stap te zetten in de klassiekers. "Ik ben aan het werken aan mijn zwakke punten zodat ik het in 2025 wel kan afmaken in de grote wedstrijden", klinkt de Nieuw-Zeelander ambitieus.

In Kuurne-Brussel-Kuurne volgde hij Wout van Aert, in Gent-Wevelgem trok hij met Van der Poel op avontuur en in Parijs-Roubaix streed hij lang voor een podiumplek.



De 22-jarige Laurence Pithie was afgelopen seizoen een van de grote revelaties in de klassiekers. Maar in de finale liet de Nieuw-Zeelander telkens wat van zijn pluimen.



"Ik heb toen ondervonden dat ik nog uithouding miste om mee te strijden in het laatste wedstrijduur van de grote klassiekers", analyseert Pithie, die nóg een werkpunt zag.



"Onlangs heb ik de klassiekers herbekeken en toen viel het me op dat ik vaak onnodig energie verspeelde. Ik was wat te gretig en enthousiast omdat ik geen enkele belangrijke move wou missen."



Pithie ruilde Groupama-FDJ deze winter voor Red Bull-Bora-Hansgrohe en vatte meteen de koe bij de hoorns.



"Met mijn nieuwe coach werk ik aan mijn zwakke punten zodat ik het volgend jaar wel kan afmaken in de klassiekers."

Laurence Pïthie was in Gent-Wevelgem aanvankelijk mee met Mads Pedersen en Mathieu van der Poel.

Sanremo en Roubaix

Bij zijn gloednieuwe team Red Bull-Bora-Hansgrohe steekt Pithie zijn ambities niet onder stoelen of banken. De 22-jarige jonkie lonkt zelfs naar winst in de monumenten.



"Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo zijn, ik zal niet zeggen gemakkelijker maar wel, realistischer om te winnen dan de Ronde van Vlaanderen."



"Als Pogacar en Van der Poel hun demarrage plaatsen in de Ronde, is het heel moeilijk om te volgen. In die 2 andere monumenten zijn er wel mogelijkheden."

Ik zou een beetje te veel zelfvertrouwen hebben als ik zeg dat ik Wout en Mathieu kan verslaan in Roubaix. Laurence Pithie

Hoe denkt Pithie de scalp te kunnen veroveren van de topfavorieten in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix?



"Het voorbije seizoen was ik in Milaan-Sanremo net niet met de favorietengroep mee over de top van de Poggio. Deze keer wil ik wel de besten volgen. Als het dan tot een sprint komt, weet je maar nooit", knipoogt Pithie.



"Parijs-Roubaix is dan weer een klassieker waarin er van alles kan gebeuren, denk maar aan de lekke band van Wout van Aert in 2023."



"Mijn doel is om de favorieten in de Hel zolang mogelijk te volgen. Ik zou een beetje te veel zelfvertrouwen hebben als ik zeg dat ik Wout en Mathieu kan verslaan in Roubaix. Maar ik ga wel met een open mindset naar die topkoersen en alles geven."

Laurence Pithie in actie tijdens zijn eerste Parijs-Roubaix.

Geen openingsweekend