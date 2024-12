"Je kan er vanop aan dat we anders zullen voetballen": heeft nieuwe mediadeal ook gevolgen voor competitieformat?

do 19 december 2024 17:34

De eerste stap is gezet, het laatste van de mediadeal in het Belgische voetbal hebben we nog niet gehoord. Dat huidige houder DAZN de rechten zou binnenhengelen, lag in de lijn van de verwachtingen. Maar welke stappen nemen de clubs nu? En ligt het competitieformat weer op tafel? Peter Vandenbempt geeft context bij de belangrijkste vragen.

Wat betekent de mediadeal?

"Dat het opnieuw DAZN zou worden, lag in de lijn van de verwachtingen", aldus Peter Vandenbempt. "We zeggen dat er weinig zal veranderen. Dat is in de veronderstelling dat DAZN een akkoord vindt met Telenet en Proximus om - naast op de eigen app - ook via die wegen livebeelden te tonen op televisie." "Dan moet er de komende tijd nog flink onderhandeld worden. Over waar de samenvattingen te zien zullen zijn, waar het maandagavondmagazine zit, waar de Beker van België wordt uitgezonden enzovoort. Maar in principe zal er voor de livewedstrijden weinig veranderen."

Waarom ligt het bedrag lager?

"Het ging van 103 miljoen euro naar zo'n 92 miljoen. Daar zal nog een beetje bijkomen, want de Pro League heeft een deal om een klein deel van DAZN zijn inkomsten te claimen." "Dat heeft te maken met een gebrek aan concurrentie. De enige tegenhanger was de Pro League zelf dat een eigen kanaal wilde oprichten."

Als er geen concurrentie is, heeft dat een invloed op de prijs. Peter Vandenbempt

"Dat is het grote verschil met de vorige onderhandelingen vijf jaar geleden, toen Telenet en Proximus samen een front hebben gevormd om Eleven buiten te houden." "Toen werd de prijs de hoogte ingejaagd. Zij hebben nu enkel pro forma een bod uitgebracht. Daarenboven is de komst van buitenlandse spelers - zoals Amazon - geen realiteit geworden. En als er geen concurrentie is, heeft dat een invloed op de prijs."

Hoe komt het dat er minder concurrentie was?

"Bij vorige onderhandelingen was het voor Telenet en Proximus van het grootste belang om die rechten binnen te halen, omdat het verwerven van abonnees bij betaaltelevisie eraan verbonden werd." "Die hoogdringendheid was er nu niet meer. Zij hebben niet meer het Belgische voetbal nodig om heel wat meer abonnees te lokken." "Het is een internationale tendens. Als je kijkt wat er in onze omringende landen gebeurt, dan zie je overal een daling. Italië en Frankrijk dalen - die laatste extreem, in de grote competities is er een plafonnering." "Wat dat betreft, zijn ze in het Belgische voetbal best tevreden met wat het geworden is."

Wat zijn de volgende stappen?

"Alle clubs zijn onder voorbehoud akkoord gegaan met het bod van DAZN. De verdeling van het beschikbare geld én het competitieformat zijn dus nog niet bepaald." "De eerste stap is vrij snel afgehandeld, maar nu beginnen de keiharde onderhandelingen."

Er zijn misschien partijen die niet gaan plooien over het competitieformat deze keer. Peter Vandenbempt

"Het is een publiek geheim dat zeker Club Brugge en Anderlecht minder wedstrijden willen. Eerder dit jaar was er al eens overleg over het format, maar werd een koerswijziging afgewimpeld. Nu zal het hard tegen hard gaan." "Er zijn misschien partijen die niet gaan plooien deze keer. Je kan er vanop aan dat er een akkoord zal worden gevonden en dat we vanaf volgend seizoen op een andere manier zullen voetballen." "In welke formule, vinden 'de groten' minder belangrijk. Wel moeten er minder wedstrijden gespeeld worden. Wat dat betreft zullen ze niet toegeven. En zolang er geen akkoord is, zetten zij ook hun handtekening niet onder het contract."

Bob Madou (Club Brugge) wil minder wedstrijden in de Belgische competitie.