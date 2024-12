"Hij staat gewoon te slapen": Sporza-analisten kritisch voor Gent na "verplaatsing voor niks"

Voer tot nadenken voor KAA Gent. In Noord-Ierland bleven de Buffalo's ver beneden de ondergrens. Dat zagen ook Sporza-analisten Gert Verheyen en Steven Defour in de studio. "Mentaal waren ze niet klaar voor deze match", klonk het.

"Je bewijst jezelf geen dienst door dit soort matchen af te leveren", oordeelde Gert Verheyen in de nabeschouwing. "Je wilt beter worden en vertrouwen tanken, maar dat heeft Gent nu absoluut niet gedaan. Ze gaan wel door, maar hadden zich twee extra matchen kunnen besparen. Als je goed aan deze match was begonnen ..."

Steven Defour zag dat de Buffalo's nog iets beter aan de tweede helft begonnen door de inbreng van Sonko en De Meyer, maar nadien volgde een vermijdbaar tegendoelpunt.

"Er loopt daar vanalles fout", analyseerde de ex-middenvelder. "Bij Gent reageren ze veel te laat in de box, de spelers van Larne waren gretiger. Ito staat gewoon lucht te verdedigen in niemandsland en Sonko kan maar half volgen. Ze komen allebei te laat - in principe kan dat niet als je afspraken maakt. Ook Brown staat te slapen. Het is gewoon een gebrek aan scherpte."