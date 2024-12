"Een gekrenkte Gypsy King is heel gevaarlijk": bokswereld maakt zich op voor dé rematch tussen Fury en Usyk

za 21 december 2024 08:58

Wat is spannender dan de beste zwaargewichten die het uitvechten in de ring? De rematch tussen die twee fenomenen. In Saudi-Arabië neemt Tyson Fury het opnieuw op tegen hemelbestormer Oleksandr Usyk. De inzet: drie titels, maar vooral de eer van de grootste ter wereld. Bokser Victor Schelstraete en kenner Alain Van Driessche blikken vooruit.

Vergeet de Netflix-farce van Jake Paul tegen Mike Tyson van vorige maand. Vanavond staat er in Riyad een echte bokswedstrijd op het menu.



Met Oleksandr Usyk tegen Tyson Fury nemen twee doorgewinterde topboksers het voor de tweede keer dit jaar tegen elkaar. Als inzet? De officieuze titel van Koning der Zwaargewichten en drie titels. Ook bokser Victor Schelstraete en kenner Alain Van Driessche kijken uit naar deze kamp. "Ik heb speciaal een abonnement genomen om de kamp te zien, dus dat betekent dat ik niet zeker ben over de uitkomst", zegt die laatste. "Het is komiek om te zien dat er nu minder hype is dan bij Paul-Tyson", pikt Schelstraete in. "Fury heeft honderd keer meer charisma én deze kamp is ook gewoon honderd keer groter."

Dit is een legitiem titelgevecht tussen twee mannen die iedereen tegenover elkaar wil zien staan Alain Van Driessche, bokskenner

"Het is sowieso de kamp van het jaar en het is vooral positief dat er al na zeven maanden een rematch is. Dat is goed voor de geloofwaardigheid van de sport", gaat Van Driessche voort.

Dat er door de bodemloze geldput in Saudi-Arabië wordt gebokst, is geen verrassing. Het land trekt tegenwoordig alle grootste sportevenementen naar zich toe. Tel daarbij de mondiale hype en mediatisering van het boksen en je kan weer rekenen op hallucinante bedragen. Maar het gaat wel degelijk om een echt WK bij de zwaargewichten en om drie titels die ertoe doen. "Dit is een legitiem titelgevecht tussen twee mannen die iedereen tegenover elkaar wil zien staan."

IJskoude killer vs. gekrenkte Gypsy

Een veel voorkomende denkfout bij een 2.0-gevecht: beide kampen weten exact waarvoor ze staan. Dat is allerminst het geval volgens Van Driessche. Zo zal de euforie bij de Oekraïner enorm geweest zijn, terwijl Fury misschien net dubbel zo gemotiveerd was om weer aan 'de basics' te werken. Net daarom voorspelt Schelstraete een razend spannende strijd: "Usyk verbaasde me niet de vorige keer door zijn klasse. Hij is een all time great." "Maar een rematch is altijd moeilijker voor wie de eerste gewonnen heeft. Fury heeft op dit moment veel minder te verliezen." Dat hij niet bang is, wil The Gypsy King maar al te graag duidelijk maken voor het gevecht met een stevige staarstrijd van zo'n 11 minuten.

Een rematch spreekt altijd tot de verbeelding, zo worden legendes gemaakt. Kijk maar naar Ali tegen Frazier Alain Van Driessche, bokskenner