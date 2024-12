"Clowneske" Pep Guardiola reageerde geïrriteerd (?) op goal van zijn City: "Het acteren kickt in na 2 seconden"

za 21 december 2024 09:30

De zorgen leken van de baan bij Manchester City, dankzij de openingsgoal van Josko Gvardiol tegen stadsgenoot United. In het diepe slot stortte de ploeg van Pep Guardiola toch weer helemaal in, al uitte de coach zijn ongenoegen ook al bij de 1-0 van zijn eigen team. Dat die er kwam na een afgeweken voorzet, zinde Guardiola schijnbaar niet. "Heel even viert hij, maar dan kruipt hij in zijn rol", zag het 90 Minutes-panel.

Een Manchester Derby die bol stond van de dramatiek, maar de reactie van Pep Guardiola vorige zondag na de 1-0 van zijn eigen City was volgens Filip Joos "het meest ontluisterende beeld." "Eerst is hij blij en dan draait hij zich om naar de bank om te zeggen: "Dat is nu toch typisch dat het weer met een afgeweken bal moet zijn, in welke fase zitten wij?"", interpreteert Sam Kerkhofs in 90 Minutes. "Dat hij clownesk is, is nu eenmaal zo. Denk je dat hij boos wordt omdat ze zo'n goal maken? Dat geloof ik niet."

Als die woede zijn eerste reactie zou zijn, geloof je het. Maar nu kickt het acteren in 2 seconden na die goal. Gilles Mbiye-Beya

"Heel even viert hij, maar dan valt hij in de rol van "Ik ben Guardiola en ik ben van de mooie goals"", denkt Joos. Host Gilles De Coster: "Het gesticuleren 90 minuten lang is gewoon pathetisch aan het worden, meer en meer. Dat was al erg en nu is het nog erger." "Ik vind hem al jarenlang een acteur. Als die woede zijn eerste reactie zou zijn, geloof je het. Maar nu kickt het acteren in 2 seconden na die goal", vult Gilles Mbiye-Beya aan. "Wees gewoon blij. Kijk een gegeven paard niet in de bek, en zeker niet als je daar staat", sluit Joos af met een wijze raad.



Van glitch naar crash

Vanmiddag wacht voor City alweer de normaal gezien zware verplaatsing naar Aston Villa. "Villa is ook compleet uit vorm. Maar ja, dat was United eigenlijk ook." "Er is op dit moment nul zekerheid, iedereen zwemt", onderstreept Joos de malaise bij Manchester City nog eens. "Super leuk om te volgen", vindt Tuur Dierckx het. "Net omdat het onmogelijk is om te weten wat er zal gebeuren", aldus Joos. "Anderhalve maand geleden zeiden we nog dat we blij waren dat er een glitch in het systeem-Guardiola zit. Dat is een totale crash geworden intussen", oppert Gilles De Coster.

Met Palmer en Lavia heeft City twee wereldtoppers laten gaan. Dat vind ik raar van Guardiola. Filip Joos

De oorzaak van die crash ligt volgens Joos nog steeds grotendeels bij de blessure van Rodri. "Ik blijf denken dat hij het medicijn is. Rodri houdt alles bij elkaar, als het touwtje dat rond de ploeg gebonden is." "De grootste fout is Palmer laten gaan. Eerst kon je nog zeggen dat hij niet paste bij het voetbal van City, maar nu willen ze hem heel graag erbij", weet Sam. "Als een speler als Palmer niet in je voetbal past, is er iets mis met je voetbal. En met Lavia hebben ze een tweede wereldtopper laten gaan. Dat vind ik raar van Guardiola. Je traint daar toch mee?", aldus Joos. Kan Guardiola dit weekend weer eens écht blij zijn met een goal van zijn team? Afspraak vandaag om 13.30 uur in Villa Park.