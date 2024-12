Verrassende UAE-aanwinst Rune Herregodts "moest eens nadenken over aanbod": "Wou niet absoluut weg bij Intermarché-Wanty"

do 19 december 2024 14:29

Een opvallende nieuwkomer bij UAE Team Emirates is onze landgenoot Rune Herregodts. De 26-jarige hardrijder stond al langer op de radar van de ploeg van Tadej Pogacar. "Omdat hij een heel interessant profiel voor ons heeft", zegt ploegbaas Matxin.

Van de budgettair kleinste naar de grootste ploeg in de WorldTour.



Rune Herregodts trekt grote ogen tijdens zijn eerste trainingskamp bij UAE Team Emirates.



"Het is precies Sinterklaas, Kerstmis en Pasen tegelijk. Elke week krijg ik hier iets nieuws", glundert onze landgenoot. "Nieuwe kleren, een nieuwe wegfiets, een tijdritfiets, nieuwe wielen ..."



Ook op vlak van omkadering is Herregodts bij UAE met zijn gat in de boter gevallen. "Met veel meer nutritionisten en trainers."



"Bij Intermarché-Wanty moesten ze afwegen of ze wel of niet in iets moesten investeren. Dat deden ze trouwens supergoed. Maar bij UAE moeten ze die keuzes veel minder maken. Dat is een groot verschil."

Geen verrassing

Hoe komt de beste ploeg ter wereld bij Rune Herregodts terecht?



"Voor mij was het geen grote verrassing dat ze me een contract aanboden, want ik wist dat de ploeg me al eventjes aan het volgen was."



"Nog voor 2024 had ik al contact met UAE-manager Matxin. Tijdens de Tour vonden de eerste echte gesprekken plaats", legt Herregodts uit.



Al wou Herregodts niet per se vertrekken bij Intermarché-Wanty. "Ik beleefde er een mooie tijd en wou er niet absoluut weg. Ik moest dus wel eens nadenken over het aanbod van UAE."



"Maar als het beste team ter wereld komt aankloppen met een mooi project, dan is het logisch dat je die kans wil grijpen."



We denken dat Rune een renner zoals Mikkel Bjerg kan worden. UAE-manager Matxin

Waarom wou UAE Herregodts koste wat kost binnenhalen? "Rune heeft een heel interessant profiel voor onze ploeg: een tijdrijder die ook klassiekers kan rijden", duidt Matxin.



"We denken dat Rune een renner zoals Mikkel Bjerg kan worden. Dat betekent dat hij zijn ding mag doen in tijdritten en een belangrijke rol zal vervullen voor de ploeg in allerlei andere wedstrijden."



Die dubbele rol zal Herregodts een eerste keer vervullen in de UAE Tour. "Ik zal daar Pogacar aan de eindzege proberen te helpen. De vlakke tijdrit in die koers is mijn eerste persoonlijke doel", benadrukt Herregodts, die daarvoor ook de Tour Down Under rijdt.



Maar het is niet enkel tegen de klok dat Herregodts voor eigen rekening mag rijden.



"In de wedstrijden onder de topkoersen zal ik ook af en toe mijn kans mogen gaan, als de benen er zijn natuurlijk."

Herregodts schudde op het podium van het BK tijdrijden de hand van zijn toekomstige ploegmakker Tim Wellens.

One of the guys